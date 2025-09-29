صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامکے چٹھہ:پابندی کے با وجود بچوں کو سگریٹ ،گٹکا فروخت

  • گوجرانوالہ
جامکے چٹھہ (نامہ نگار)انتظامی اداروں کی پر اسرار خاموشی کے باعث جامکے چٹھہ اور گردونواح میں، گٹکا، پان پراگ نسوار تمباکو کے بعد فلیور ڈسگریٹ کی کھلے عام فروخت سے نوجوان نسل برباد ہونے لگی۔۔۔

 حکومت نے پبلک مقامات پر سگریٹ نوشی کے علاوہ دکانداروں کو بچوں کو سگریٹ فروخت کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے مگر بچوں کو سگریٹ و دیگر نشہ آور اشیا کی فروخت پر پابندی کے با وجود کھلے عام فروخت سے مستقبل کے معمار بڑی تعداد میں نشہ باز بن رہے ہیں، اپنی پاکٹ منی گٹکوں اور سپاریوں میں لٹانے لگے ، گھر سے پیسے نہ ملنے سے چوری، ڈکیتیاں کرتے ہیں ۔ جامکے چٹھہ کے مضافاتی علاقوں میں پان سگریٹ کی دکانوں پر مختلف ذائقوں میں دستیاب فلیورڈ سگریٹ بھی سر عام فروخت ہو رہے ہیں جس کو سکول و کالج کے تعلیم یافتہ نو جوان فیشن کی آڑ میں نشے کا شکار ہورہے ہیں ، انتظامیہ اور پولیس نے چپ سادھ رکھی ہے ، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

