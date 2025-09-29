صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :ڈکیتی ، چوری کی وار داتیں ،شہری رقم ، اشیا سے محروم

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :ڈکیتی ، چوری کی وار داتیں ،شہری رقم ، اشیا سے محروم

ہیڈ بمبانوالہ ، ڈسکہ ،سیالکوٹ (نامہ نگار ،دنیا )ڈسکہ سرکل میں چوری اور ڈکیتی کی وار داتوں میں شہری مال و زر سے محروم ہوگئے ۔ گلوٹیاں موڑ میں موٹرسائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے سلطان نامی شہری سے 4ہزار روپے چھین لئے۔۔۔

تھانہ صدر ڈسکہ ہی کے علاقہ راجوکے میں نعیم کی موٹرسائیکل چوری ہوگئی جبکہ موضع ڈیلکے میں نامعلوم چور بشریٰ بی بی کے گھر سے 35ہزار روپے و دیگر سامان چوری کر کے رفو چکر ہو گئے ۔ جناح چوک میں دو ڈاکوؤں نے بلال کے دفتر داخل ہو کر ایک لاکھ 44ہزار روپے لوٹ لئے اور فرار ہو گئے ۔سوہاوہ سے لقمان کی حویلی سے نامعلوم چور ایک لاکھ20ہزار روپے کے بکرے چوری ہو گئے ۔عمران کی موٹرسائیکل چور لے گئے ۔لاری اڈہ کے قریب سے راشد کی گاڑی سے موبائل فون چور ی ہوگیا۔ تھانہ موترہ کے علاقہ اڈہ موترہ میں ڈاکوئوں نے ڈاکٹر عمر سے 15ہزار روپے چھین لئے ۔باب سیالکوٹ کے قریب ڈاکو اسلحہ کے زور پر عظیم سے 25 ہزار چھین کر لے گئے ۔بھیلو مہار میں گھر کے بیرونی دروازے پر کھڑی خاتون سے ایک ملزم نے طلائی بالیاں چھین لیں۔ تھانہ ستراہ کے موضع بھلکی سندھواں میں ڈاکو نے نصر دین سے 50 ہزار روپے چھین لئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

47پل پر قائم نجی ٹرانسپورٹ اڈوں کے خلاف مقررہ مدت کے بعد کارروائی کا حکم

انسدادِ پولیو مہم راؤنڈ 13 سے 16 اکتوبر تک مکمل کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر سے سلور میڈل جیتنے والی باکسر عائشہ ممتاز کی ملاقات

ڈپٹی کمشنر میانوالی ،کمشنر افغان مہاجرین کی زیر صدارت اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا

تحصیل کمپلیکس بھیرہ کی جامع مسجد کے توسیعی منصوبے کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر