ڈسکہ :ڈکیتی ، چوری کی وار داتیں ،شہری رقم ، اشیا سے محروم
ہیڈ بمبانوالہ ، ڈسکہ ،سیالکوٹ (نامہ نگار ،دنیا )ڈسکہ سرکل میں چوری اور ڈکیتی کی وار داتوں میں شہری مال و زر سے محروم ہوگئے ۔ گلوٹیاں موڑ میں موٹرسائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے سلطان نامی شہری سے 4ہزار روپے چھین لئے۔۔۔
تھانہ صدر ڈسکہ ہی کے علاقہ راجوکے میں نعیم کی موٹرسائیکل چوری ہوگئی جبکہ موضع ڈیلکے میں نامعلوم چور بشریٰ بی بی کے گھر سے 35ہزار روپے و دیگر سامان چوری کر کے رفو چکر ہو گئے ۔ جناح چوک میں دو ڈاکوؤں نے بلال کے دفتر داخل ہو کر ایک لاکھ 44ہزار روپے لوٹ لئے اور فرار ہو گئے ۔سوہاوہ سے لقمان کی حویلی سے نامعلوم چور ایک لاکھ20ہزار روپے کے بکرے چوری ہو گئے ۔عمران کی موٹرسائیکل چور لے گئے ۔لاری اڈہ کے قریب سے راشد کی گاڑی سے موبائل فون چور ی ہوگیا۔ تھانہ موترہ کے علاقہ اڈہ موترہ میں ڈاکوئوں نے ڈاکٹر عمر سے 15ہزار روپے چھین لئے ۔باب سیالکوٹ کے قریب ڈاکو اسلحہ کے زور پر عظیم سے 25 ہزار چھین کر لے گئے ۔بھیلو مہار میں گھر کے بیرونی دروازے پر کھڑی خاتون سے ایک ملزم نے طلائی بالیاں چھین لیں۔ تھانہ ستراہ کے موضع بھلکی سندھواں میں ڈاکو نے نصر دین سے 50 ہزار روپے چھین لئے ۔