لدھیوالہ:چھوٹے بیٹے کیساتھ ملکر بہو سے زیادتی ،ملز م گرفتار
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار )لدھیوالہ کے محلہ افضل ٹائون میں سسر نے چھوٹے بیٹے کے ساتھ مل کر بہو کو مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ،متاثرہ خاتون کا خاوند روزگار کے بیرون ملک مقیم ہے۔۔۔
لدھیوالہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ تفصیل کے مطابق لدھیوالہ سٹی کے محلہ افضل ٹا ئون کا رہائشی جنید روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہے اور اس کی اہلیہ (ا)جو حاملہ ہے اپنے سسر نصیر کے ہمراہ اس کے گھر میں رہتی ہے ،گزشتہ روز سسر نصیر نے اپنے چھوٹے بیٹے ارباز کے ساتھ مل کر اپنی بہو کو مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، تھانہ لدھیوالہ وڑائچ پولیس نے زیادتی کا شکار خاتون کے والد خالق محمود کی درخواست پر نصیر اور ارباز کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا ۔