سمبڑیال:مخالفین کا ڈیرے پر دھاوا ،5 افراد پر وحشیانہ تشدد
سمبڑیال (نامہ نگار )پرائیویٹ سکیورٹی ایجنسی کی وردی میں ملبوس افراد کا ڈیرے پر موجود 5 افراد پر وحشیانہ تشدد، ملزم فائرنگ کرتے ہوئے شناختی کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ اور ڈیرے پر موجود قیمتی سامان ساتھ لے گئے۔۔۔
پولیس رپورٹ کیمطابق نعمان، نوید، فرقان، حبیب اور تیمور اپنے ڈیرے پر کام میں مصروف تھے کہ اسی اثنا میں ماسٹر سعید تبسم، امجد مغل، سمیع اﷲ مغل، فیصل، صمد اور محبوب اور سکیورٹی ایجنسی کی وردی میں ملبوس 10 نامعلوم افراد نے حملہ کرکے شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، ملزم فائرنگ کرتے ہوئے شناختی کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ اور ڈیر ے پر موجود قیمتی سامان ساتھ لے گئے ، زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، وجہ عناد ملزموں کا زبردستی زرعی زمین پر قبضہ کرنا بتائی گئی ہے ۔