تھڑے ختم نہ کرنے پر آج سے دکانیں سیل ، مالکان پر مقدمات
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )متعدد بار آپریشن اور وارننگ پر عملدرآمد نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن، آج سے د کا نیں سیل کر کے مالکان کیخلاف سخت کارروائی شروع کی جائیگی۔۔۔
میونسپل کا رپوریشن عملہ نے اندرون شہر چوک گھنٹہ گھر ،حافظ آباد روڈ ،چوک نیائیں،کھیالی گیٹ،گیب چوک پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کر تے ہوئے 5د کانیں سیل کر دیں۔دوران آپریشن روڈ پر لگی ہتھ ریڑھیوں ،برف کے پھٹے ،بینچ،کرسیوں وغیرہ کا صفایا کر دیا گیا ، 100کے قریب عارضی تجاوزات کنندہ کو دوبار نہ لگانے کی یقین دھانی پر چھوڑ دیا گیا۔حافظ آباد روڈ گھوڑے شاہ پر پختہ تھڑے شیڈز از خود ختم نہ کرنے والوں کی آج سے د کانیں سیل کر کے بھاری جرمانہ کے ساتھ مالکان کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی بھی کی جائیگی۔