حافظ آباد:واسا ٹیم نے ٹیچرز کالونی سے پانی نکال دیا
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد میں واسا کی ٹیم نے رات بھر پیٹر انجن چلا کر گٹروں اور سیوریج نالوں کی صفائی کرکے علی پورروڈ پر بند پڑی سیوریج لائن کو چالوکردیا۔۔۔
جس کے بعد ٹیچرز کالونی میں گزشتہ ایک ہفتہ سے جمع گنداپانی نکال دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق علی پورروڈ پر کئی روز سے مین سیوریج لائن بند چلی آرہی تھی جس سے گٹروں اور نالوں کے ابلنے سے ٹیچرز کالونی جوہڑ میں تبدیل ہوگئی تو واسا کے ایم ڈی سہیل احمد سندھو، ڈپٹی ایم ڈی مظفر عباس اور ایس ڈی اوز اکمل گھمن اور ظہور احمد نے اسکا فوری نوٹس لیتے ہوئے وہاں پر واساکی ٹیم کو بھیجا۔جس پر ٹیم کے ملازمین نے چیئرمین اسحق کھوکھر کی نگرانی میں پوری رات پیٹر انجنوں کو چلاکر اور انتھک محنت کے بعد علی پورروڈ کی بند پڑی سیوریج لائن کو چالوکرکے گٹروں اور نالوں کی صفائی کے بعد ٹیچرز کالونی میں کھڑا گنداپانی نکال دیا جس پر علاقہ مکینو ں نے واسا کے افسران اور چیئرمین اسحق اور دیگر ملازمین کا شکریہ اداکیا ہے ۔