  • گوجرانوالہ
2 بھا ئی گجرات کے 2 سرکاری ہائی سکولوں میں ہیڈ ماسٹر تعینات

گلیانہ (نامہ نگار )محکمہ تعلیم ضلع گجرات میں منفرد اور قابلِ فخر ریکارڈ قائم ہو گیا۔موضع سدوال کے رہائشی 2 بھائیوں کو سرکاری ہائی سکولوں میں بطور ہیڈ ماسٹر تعینات کر دیا گیا۔۔۔

 ڈاکٹر اکرام الحق کو گورنمنٹ ہائی سکول ٹھوٹھہ رائے بہادر جبکہ ان کے بھائی چودھری مست عمران کو گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول ملکہ میں ہیڈ ماسٹر کا چارج سونپا گیا ہے ۔ دونوں بھائیوں نے بطور ہیڈ ماسٹر ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اہلِ علاقہ نے دونوں بھائیوں کی تعیناتی کو تعلیمی ترقی کی جانب مثبت قدم قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ طلبا کو بہتر تعلیمی ماحول میسر آ ئیگا۔

 

