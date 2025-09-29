اقتدار کے بجائے کردار کی سیاست پر یقین :لیاقت بلوچ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )جماعت اسلامی پی پی 61کے زیر اہتمام ممبرزکنونشن کا انعقاد ہوا، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے مختلف یونین کونسلوں کے 100سے زائد ممبرزسے حلف لیا۔۔۔
تقریب کی صدارت امیر ضلع مظہر اقبال رندھاوانے کی،ممبرز کنونشن میں مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر اسامہ رضی، امیر زون محمود خان، حافظ حمیدالدین اعوان و دیگر ذمہ دار بھی موجود تھے ۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ شہر کے ہر علاقے میں عوامی کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں،حافظ نعیم الرحمن کے انقلابی وژن پر عوامی سطح پر منظم جدوجہد آغاز کردیا ،گوجرانوالہ میں عوامی کمیٹیوں کے قیام پر جوش و خروش دیکھنے کو ملا ،جماعت اسلامی عوامی خدمت کو سیاست کا اصل مقصد سمجھتی ہے ،ہم اقتدار کے بجائے کردار کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں تاکہ عوام کے بنیادی مسائل پانی، بجلی، گیس، صفائی، تعلیم، صحت کو مقامی سطح پر حل کیا جا سکے ،انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کے اندر ایسا نظام قائم کر نا چاہتے ہیں جس میں حکمران عوام کے حقیقی طور پر خادم ہوں اور ایک غریب شہری کو بھی اس کی دہلیز پر انصاف مل سکے ،حکمران مظلوموں اور محرومیوں کا سہارا اور وکیل بنیں،اسلام کا عادلانہ اور منصفافہ نظام ہی غریبوں ،مجبوروں ،محروموں اور مظلوموں کو تحفظ اور حقوق دے سکتا ہے ۔