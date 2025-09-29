منشیات فروشوں کو عبرت ناک سزائیں دینی چا ہئیں :والدہ عطا تارڑ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وفاقی وزیر عطا تارڑ اور امیدوار قومی اسمبلی حلقہ وزیرآباد بلال فاروق تارڑ کی والدہ ساجدہ فاروق تارڑ نے شہید نوید یونس کئیر سنٹر پٹھانوالی بحالی مرکز برائے امراض منشیات کا وزٹ کیا۔۔۔
اس موقع پر ساجدہ فاروق تارڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ منشیات فروشوں کا بیڑہ غرق کرے جو ہمارے بچوں کو نشے کا عادی بنا کر ان کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں،ان کو عبرت ناک سزائیں دینی چا ہئیں ۔ اس موقع پر جمیل چیمہ نے ادارے کا تعارف کرایا،چیئرمین حافظ عاطف گورائیہ،سابق کونسلر عارف حسین چیمہ،حاجی افتخار احمد چیمہ،رانا شمشاد احمد،محمد آصف مغل و دیگر نے بھی خطاب کیا۔