حافظ آباد:ضلع کونسل کے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں الوداعی تقریب
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ضلع کونسل کے ریٹائرڈ ملازمین خالد چیمہ، ذوالفقار احمد قریشی اور غلام مرتضیٰ کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد ضلع کونسل ہال میں کیا گیا۔۔۔
مہمان خصوصی ملک محمد منشا چیف آفیسر ضلع کونسل تھے ۔ مہمانان گرامی میں صغیر احمد، میاں محمداکرم، محمد اصغر ، محمد نصر ہنجرا چیئرمین ایپکا، چودھری عبدالمجید گجر ضلعی صدر ایپکا تھے ۔ تقریب میں ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کی خدمات کو سراہا۔