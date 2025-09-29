صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
گورنر پنجاب سے فارن سٹڈی کنسلٹنٹس ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )فارن سٹڈی کنسلٹنٹس ایسوسی ایشن پاکستان کے وفد نے چیئرمین راؤ شہزاد کی قیادت میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی۔۔۔

 جس کے دوران بیرونِ ملک تعلیم کے خواہشمند طلبا کو درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی، وفد میں شامل انجینئر آفتاب شاہ ڈائریکٹر اے ایس ایجوکیشن کنسلٹنٹ نوشہرہ ورکاں نے طلبا کیلئے ایئرپورٹس پر خصوصی سہولت کاؤنٹرز قائم کرنے کی تجویز پیش کی جسے گورنر پنجاب نے سراہتے ہوئے عملدرآمد کی یقین دہانی کرائی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انجینئر آفتاب شاہ نے کہا کہ ہمارا مقصد طلبہ کو عالمی معیار کی تعلیم دلانا ہے تاکہ وہ دنیا بھر میں ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔

 

