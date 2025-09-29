گلہ آرائناں والا سکول کی دیوار کے ساتھ ماڈل بازار کا قیام
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )مسلم لیگ (ن)کے صدر عاطف سلیم گل، سینئر رہنما شیخ اعجاز احمد بہلولیہ، شیخ احسان الٰہی، عبدالحمید مغل، شیخ سمیع اللہ یعقوب بہلولیہ، عمران مصطفیٰ وڑائچ، فوزیہ مقصود بٹ، مصباح بٹ سمیت دیگر لیگی کارکنوں نے گلہ آرائناں والا کا دورہ کیا۔۔۔
رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گلہ آرائناں والا سکول کی دیوار کے ساتھ ماڈل بازار کا قیام ایم این اے محمود بشیر ورک اور مقامی مسلم لیگی قیادت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے ، جس کا باقاعدہ افتتاح جلد ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ اور مسلم لیگی قیادت مشترکہ طور پر کریں گے ،رہنماؤں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن)نے ہمیشہ مزدوروں اور تاجروں کے حقوق کیلئے آواز بلند کی ہے ، ماڈل بازار کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ،اس موقع پر گلہ آرائناں والا کے تاجر شیخ افضال، عبد الرحمن، شیخ احمد اور دیگر بھی موجود تھے ۔ن لیگی رہنماؤں نے کہا کہ ماڈل بازار کے قیام سے نہ صرف مزدور طبقہ مستفید ہوگا بلکہ تاجروں کو بھی مستقل اور محفوظ کاروباری سہولت میسر آئے گی، یاد رہے کہ اسی جگہ پر پہلے غیر قانونی پھٹے لگتے تھے تاہم مقامی قیادت کی کوششوں اور انتظامیہ کے تعاون سے اب وہاں مستقل بنیادوں پر جدید ماڈل بازار قائم کر دیا گیا ہے جس سے عوام کو ریلیف اور تاجروں کو بہتر سہولت میسر آئے گی۔