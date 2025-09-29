سیلاب سے نقصانات کا سروے ،ڈپٹی کمشنر گجرات کامختلف دیہات کا دورہ
گجرات (نامہ نگار)سیلاب سے نقصانات کے سروے کے پہلے روز ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین قریشی نے مختلف دیہات کا دورہ کیا اور مشترکہ سروے ٹیموں سے ملاقات کی۔۔۔
اس موقع پر انہوں نے ٹیموں کو ہدایت دی کہ وہ پوری جانفشانی، محنت اور ایمانداری سے متاثرہ خاندانوں کے حقیقی نقصانات کا جائزہ لیں تاکہ کسی مستحق کا حق ضائع نہ ہو۔ڈپٹی کمشنر نے مشترکہ ٹیموں کی حاضری ریکارڈ کا بھی معائنہ کیا اور موقع پر موجود علاقہ نمبرداروں و معززین سے ملاقات کرتے ہوئے تلقین کی کہ وہ سروے ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ مستحقین تک حق بروقت پہنچایا جا سکے ۔