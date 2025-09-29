ہسپتالوں میں رات کے وقت مریضوں سے ناروا سلوک
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈی ایچ کیو ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال میں رات کے اوقات مریضوں سے نارواسلوک کیا جانے لگا، ہسپتال انتظامیہ رات کو نہ ہونے سے تمام وارڈ کے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف مریضوں کو بے یارومددگار چھوڑ دیتے ہیں۔۔۔
ہفتہ اور اتوار کی رات کو ڈاکٹروں کی جانب سے بروقت اور مناسب طبی سہولیات فراہم نہ کرنے پر مریضوں کے لواحقین سراپا احتجاج بن گئے ، بیشتر لواحقین مریضوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں مجبوری کے تحت لے گئے ، رات کے اوقات ڈیوٹی ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف مریضوں کو مسلسل نظر انداز کرکے اپنے کمروں اورکائونٹرز میں بیٹھے رہتے ہیں ، لواحقین نے الزام عائد کیا کہ رات کو جونیئر ڈاکٹرز مریضوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے اورموبائل فونز میں مصروف رہتے ہیں ، مریضوں کو بروقت علاج کیلئے سوال کرنے پر بدتمیزی کرتے ہیں ، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور سیکرٹری صحت رات کے اوقات اچانک وزٹ کریں تو حقائق کا علم ہوجائے گا ۔ دوسری جانب ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈیوٹی ڈاکٹروں کا ریکارڈ چیک کیاجاتا ہے اور اگرکوئی شکایت ملے توکارروائی کی جائے گی۔