علی پور چٹھہ:گلیوں میں لٹکتے تار اور ننگے جوڑ،زندگیوں کو خطرہ،شہریوں کا احتجاج
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)گیپکو سب ڈویژن علی پورچٹھہ کی غفلت کے با عث لٹکتے تار اور ننگے جوڑ شہریوں کے سر پر موت کا سایہ بن کر منڈ لانے لگے ، شہری سراپا احتجاج بن گئے ۔ علی پورچٹھہ کے گلی محلوں اور گنجان آبادیوں میں بجلی کے بے ہنگم تاروں کے گچھے مکانات کی دیواروں۔۔۔
درختوں اور کھمبوں سے لٹکے ہوئے ہیں جبکہ جگہ جگہ ننگے جوڑ شہریوں کی جان کیلئے مستقل خطرہ بن چکے ہیں۔ بارش کے دوران تاروں سے پیدا ہونے والی چنگاریاں اور شارٹ سرکٹ معمول بن گئے ہیں جس کے نتیجے میں کسی بھی وقت سانحے کا خدشہ ہے ۔یاد رہے کہ متعدد افراد بجلی کے ننگے تار سے چھو چکے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار گیپکو حکام کو شکایات کی گئی ہیں لیکن کسی کے کان تک جوں نہیں رینگی۔ شہریوں نے کہا کہ گیپکو افسر عوامی مسائل سے بے خبر اور غافل ہیں ۔ صارفین نے گیپکو چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ نااہل ایس ڈی او اور متعلقہ عملے کیخلاف فوری کارروائی کی جائے ،لٹکتے تاروں کو درست کیا جائے ۔ شہریوں نے اعلان کیا کہ فوری اقدامات نہ کئے گئے تو گیپکو سب ڈویژن دفتر کے سامنے دھرنا دینے پر مجبور ہونگے ۔