ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
جس میں سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ارشاد اللہ گورائیہ ،ڈی ایچ او ڈاکٹر عادل ایوب ،نمایندہ ڈبلیو ایچ او ،سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹرعطیہ ارشاد ملک،ڈی ایس وی محمد سجاد ،محمد افضال گورائیہ ،متعلقہ محکموں کے افسر وں نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پولیو جیسے مہلک مرض کے خاتمے کے لیے حکومتِ پنجاب کی ہدایات کے مطابق 13 تا 16 اکتوبر انسداد پولیو مہم بھرپور انداز میں چلائی جائے گی۔