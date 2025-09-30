صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ارشاد اللہ گورائیہ ،ڈی ایچ او ڈاکٹر عادل ایوب ،نمایندہ ڈبلیو ایچ او ،سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹرعطیہ ارشاد ملک،ڈی ایس وی محمد سجاد ،محمد افضال گورائیہ ،متعلقہ محکموں کے افسر وں نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پولیو جیسے مہلک مرض کے خاتمے کے لیے حکومتِ پنجاب کی ہدایات کے مطابق 13 تا 16 اکتوبر انسداد پولیو مہم بھرپور انداز میں چلائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بینک اسلامی اور پی ٹی سی ایل کا ڈیجیٹل نظام کی بہتری کیلئے معاہدہ

بینک آف خیبر کی کوئک پے کے اشتراک سے پی او ایس سروسز کا آغاز

ترکمانستان کے یوم آزادی کی 34ویں سالگرہ، گالف ٹورنامنٹ

مریم نواز کا کل دورہ مری ،نواز شریف کارڈیک سنٹر کا افتتاح کرینگی

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

عمر ڈرائیورز کیخلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس