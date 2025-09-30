صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:سیلاب متاثرین کے نقصان کے سروے سے متعلق شکایات کیلئے کائونٹر قائم

  • گوجرانوالہ
گجرات:سیلاب متاثرین کے نقصان کے سروے سے متعلق شکایات کیلئے کائونٹر قائم

گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار)حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق سیلاب متاثرین کے نقصانات کے سروے سے متعلق شکایات کے اندراج کیلئے ڈپٹی کمشنر آفس کنٹرول روم میں شکایات کاؤنٹر قائم کر دیا گیا شہری اپنی شکایات تحریری طور پر، یا بذریعہ فون کال درج کروا سکتے ہیں۔

