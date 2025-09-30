گجرات:سیلاب متاثرین کے نقصان کے سروے سے متعلق شکایات کیلئے کائونٹر قائم
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار)حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق سیلاب متاثرین کے نقصانات کے سروے سے متعلق شکایات کے اندراج کیلئے ڈپٹی کمشنر آفس کنٹرول روم میں شکایات کاؤنٹر قائم کر دیا گیا شہری اپنی شکایات تحریری طور پر، یا بذریعہ فون کال درج کروا سکتے ہیں۔
