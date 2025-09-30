صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات : جی ٹی ایس چوک کے بیریئر رحمن شہید روڈ کی تعمیر تک برقرار

  • گوجرانوالہ
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر نورالعین کی زیر صدارت جی ٹی ایس چوک میں ٹریفک ڈائیورشن سے متعلق میٹنگ منعقد ہوئی۔

اجلاس میں ڈی ایس پی ٹریفک ظہیر جنجوعہ، سی او میونسپل کارپوریشن خالق داد گاڑا اور انجمن تاجران ریلوے روڈ گجرات کے نمائندگان نے شرکت کی۔میٹنگ میں جی ٹی ایس چوک پر لگائی گئی رکاوٹ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ جی ٹی ایس چوک کے بیریئر رحمن شہید روڈ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ہٹائے جائیں گے تاکہ شہریوں کو بہتر اور محفوظ سفری سہولت فراہم کی جا سکے ۔اولڈ جی ٹی روڈ ایریا گیٹ کے سامنے ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے محکمہ ہائی وے کو کیٹ آئیز لگانے کی ہدایت جاری کی گئی۔

 

