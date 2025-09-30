نوشہرہ ورکاں:ورلڈ ہارٹ ڈے پر تحصیل ہسپتال میں مذاکرے کا اہتمام
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال میں مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ،صدارت میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر مقصود ظفر مان نے کی۔
اس موقع پر ڈاکٹر شاہد حسن انجم نے کہا کہ 29 ستمبر کو دل کا عالمی دن منانے کا مقصد دِل کی بیماریوں سے بچاؤ کیلئے عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے ۔ سٹی ہسپتال کے ماہر امراض دل ڈاکٹر سہیل احمد نے کہا کہ دل کے امراض کی بڑی وجوہات میں تمباکو نوشی، مرغن غذائیں اور ورزش کا فقدان شامل ہیں۔ ڈاکٹر شاہد نے عوام کو ہدایت کی کہ وہ پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں جبکہ نمک اور چکنائی کا استعمال کم کریں۔ پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، ساگ، بند گوبھی، گاجر اور پھلوں میں سیب، کیلا، نارنجی، ناشپاتی و انگور مفید ہیں۔