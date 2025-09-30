سزائے موت اور عمر قید کے 10 اسیر میٹر ک کا امتحان دینگے
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)سنٹرل جیل گوجر انوالہ میں زیر تعلیم اسیر وں کے سالانہ امتحانات کا انعقاد،بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجو کیشن کے زیر انتظام امتحانی سنٹر قائم کیا گیا ہے ، 10 قیدی میٹرک کا امتحان دیں گے۔
ٹیوٹا کورسز کے تحت فنی تربیت حاصل کرنے والے اسیر وں کے امتحانات کیلئے ٹیکنکل بورڈ کے زیر انتظام امتحانی سنٹر قائم کیا گیا ہے ۔ سپرنٹنڈنٹ چودھری اصغر علی کے مطابق امسال بھی میٹرک کلاس کے سالانہ امتحانات کے لیے بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجو کیشن گوجرانوالہ کی جانب سے سنٹرل جیل گوجرانوالہ میں امتحانی سنٹر قائم کیا گیا ہے ، سزائے موت کے 2 اور 25 سال قید کے سزا یافتہ 8 اسیر امتحان دیں گے ۔ ٹیوٹا کے زیر اہتمام خواتین سمیت 63 قیدی امتحانات میں شریک ہونگے ۔