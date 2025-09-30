صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صارفین بجلی کے بلوں کی تاریخ میں توسیع کیلئے دربدر

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) گیپکو ڈویژن نمبر 1 نے بجلی کے بلوں کی تاریخ میں توسیع کرنے سے انکارکردیا، صارفین بجلی کے بلوں کی توسیع کیلئے سٹی سرکل اور گیپکو ہیڈ کوارٹرزپہنچ گئے۔

ایکسین ڈویژن نمبر 1 گیپکو گزشتہ روز دفتر موجود نہ تھے جس پر ڈویژن کے ملازمین نے صارفین کے بلوں کی تاریخ میں توسیع سے انکار کردیا جس پر صارفین بھاری جرمانوں سے بچنے کیلئے سٹی سرکل اور ہیڈ کوارٹر زسے توسیع کرواتے رہے ، صارفین نے الزام عائد کیا کہ ایکسین کی عدم موجودگی پرعملہ من پسند صارفین کی تاریخ میں توسیع اور اقساط کرتا رہا۔

 

