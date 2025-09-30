محکمہ ماحولیات کے زیر اہتمام اینٹی سموگ آگاہی واک
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے کمشنر نوید حیدر شیرازی نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے ہمراہ محکمہ ماحولیات کے زیر اہتمام منعقدہ اینٹی سموگ آگاہی واک کی قیادت کی۔
واک میں ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات سلمان اسلم ،انسپکٹر غلام مرتضیٰ بھٹی ،سرکاری افسر وں ،پیرا فورس ،محکمہ زراعت، سول سوسائٹی کے نمائندوں، سی ای او ایجوکیشن ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئراور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کمشنر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سموگ ایک سنگین ماحولیاتی چیلنج ہے جو انسانی صحت اور معیشت دونوں پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے ۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے استعمال سے گریز کریں، فصلوں کی باقیات نہ جلائیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا کہ اینٹی سموگ مہم کے ذریعے شہریوں میں شعور اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اور ضلعی انتظامیہ اس سلسلے میں عملی اقدامات کر رہی ہے ۔واک کے اختتام پر کمشنرسیدنوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے شہریوں میں انسداد سموگ کے سلسلہ میں ماسک بھی تقسیم کئے اور کمشنر دفتر کے سبزہ زار میں ماحول دوست پودے بھی لگائے ۔