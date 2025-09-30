منظوری کے باوجودتتلے عالی میں عملہ صفائی کو مشینری نہ مل سکی
تتلے عالی(نامہ نگار )منظوری کے باوجودتتلے عالی میں عملہ صفائی کو مشینری مہیا نہ ہو سکی۔ سی ای او گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے تتلے عالی سیم نالہ کی صفائی ،کوڑادان،لوڈر رکشے ،ہتھ ریڑھیاں فراہم کرنے کے احکامات جاری کئے تھے۔۔۔
جن پر 3 ماہ بعد بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا ۔ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رہنماؤں رانا علی حسن،شاہد جاوید،حاجی سرفراز،فیاض سہوترا نے بتایا کہ کمپنی کی جانب سے تتلے عالی کیلئے دس بڑے اور 20 چھوٹے کوڑا دان، 4لوڈر رکشے ،15ویسٹ ریڑھیوں کی منظوری دی تھی جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ۔