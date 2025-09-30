صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:نواحی گاؤں عالم گڑھ میں واٹرفلٹریشن پلانٹ نصب

  • گوجرانوالہ
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے زیراہتمام گاؤں عالم گڑھ میں واٹرفلٹریشن پلانٹ نصب کر دیا گیا ۔ چودھری محمداصغر کھنے والیا نے قیمتی زمین جبکہ سیف اﷲ جھنڈیوال نے پلانٹ کیلئے لاکھوں روپے عطیات د ئیے۔

واٹرفلٹریشن پلانٹ برائے ایصال ثواب صغریٰ بیگم دخترمحمد حیات کھنے والیہ، بیگم وچودھری محمدحیات ، بیگم وصوبیدار لال خاں ، بیگم وچودھری عبداﷲ ، منیرفاطمہ دخترمحمدحیات لگایا گیا ۔تقریب کے مہمان خصوصی صدررشیدہ شفیع فاؤنڈیشن گجرات امتیازکوثر، اخلاق شفیع، چودھری اسحاق اور سیٹھ قمرخورشید صراف تھے ۔

 

