گجرات:نواحی گاؤں عالم گڑھ میں واٹرفلٹریشن پلانٹ نصب
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے زیراہتمام گاؤں عالم گڑھ میں واٹرفلٹریشن پلانٹ نصب کر دیا گیا ۔ چودھری محمداصغر کھنے والیا نے قیمتی زمین جبکہ سیف اﷲ جھنڈیوال نے پلانٹ کیلئے لاکھوں روپے عطیات د ئیے۔
واٹرفلٹریشن پلانٹ برائے ایصال ثواب صغریٰ بیگم دخترمحمد حیات کھنے والیہ، بیگم وچودھری محمدحیات ، بیگم وصوبیدار لال خاں ، بیگم وچودھری عبداﷲ ، منیرفاطمہ دخترمحمدحیات لگایا گیا ۔تقریب کے مہمان خصوصی صدررشیدہ شفیع فاؤنڈیشن گجرات امتیازکوثر، اخلاق شفیع، چودھری اسحاق اور سیٹھ قمرخورشید صراف تھے ۔