سیالکوٹ:شہری سہولیات کی بہتری سمیت مختلف منصوبوں کی منظوری

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا ۔ اجلاس میں عوامی فلاح و بہبود، شہری سہولیات کی بہتری اور ضلع کی ترقی سے متعلق مختلف منصوبوں کی منظوری دی گئی۔

 اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اور دیگر افسر وں نے شرکت کی اور ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کے لیے اپنی تجاویز اور رپورٹس پیش کیں۔اجلاس میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ، ہائی وے ، بلڈنگ، لوکل گورنمنٹ اور ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی اور مجوزہ منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی۔

 

