ڈسکہ میں ٹی ایم اے نے غیر قانونی بلڈنگ مسمار کر دی ، مالک کو نوٹس
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسکہ میں ٹی ایم اے نے غیر قانونی تعمیر شدہ بلڈنگ مسمار کرکے مالک کو نوٹس جاری کردیا، شازب رضا نے سرکاری طور پر اجازت لئے بغیر بلڈنگ تعمیر کی۔۔۔
جس کے بارے ڈسکہ ٹی ایم اے نے نوٹس بھی جاری کئے لیکن مالک شازب رضا نے سرکاری احکامات کو نظر انداز کیا، سرکاری احکامات پر ملازمین نے غیر قانونی بلڈنگ مسمار کرکے مالک شازب رضا کو سخت نوٹس جاری کیا، سماجی کارکن محمد جنید کے مطابق سرکاری طور پر ناجائز تعمیر کرنے والے کے خلاف کارروائی کی گئی۔