گوجرانوالہ میڈیکل کالج میں سپورٹس گالا ، دوستانہ کر کٹ میچ

  گوجرانوالہ
گوجرانوالہ میڈیکل کالج میں سپورٹس گالا ، دوستانہ کر کٹ میچ

گوجرانوالہ ( سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ میڈیکل کالج میں سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا ،ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہسپتال اور گوجرانوالہ میڈیکل ٹیچنگ ہسپتال گوندلانوالہ کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا۔

 تقریب کے مہمانانِ خصوصی کمشنر نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد تھے ، انہوں نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایسے صحت مند اور تعمیری پروگراموں کی اہمیت پر زور دیا۔ اختتام پر بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں تعریفی اسناد اور ٹرافیاں بھی تقسیم کی گئیں۔

 

 

 

