سمبڑیال :وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے۔ تھانہ سمبڑیال کے علاقہ سمبڑیال ڈسکہ روڈ سہجو کے میں واقع میرج ہال سے سعید احمد کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔۔۔
محلہ قادرآباد میں شادی کی تقریب سے واپس گھر آتے ارشاداحمد اورخاتون سے موبائل فون ،2 انگوٹھیاں چھین لی گئیں ، نوجوان ساحل کی موٹر سائیکل مسجد کے باہر سے چوری ہوگئی ، سیالکوٹ وزیرآباد روڈ ساہووالہ کے قریب دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے اسد سے 7ہزارروپے ،موبائل فون ، اے ٹی ایم کارڈ چھین لیا ۔