کامونکے :وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی ،چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ فہد محمود کی موٹر سائیکل فوڈ سٹریٹ ،درویش پورہ کے ذوالقرنین کے گھر سے نامعلوم چور 2 موبائل فون چوری کرکے لے گئے۔
پاک ٹاؤن کے نعیم کے پاور لومز کارخانہ کی چھت پھاڑ کر نامعلوم چور 4موٹر یں اور لاکھوں کا دیگر سامان لے گئے ۔قلعہ جھنڈا کے محمد علی کے گھر سے نامعلوم چور ڈیڑھ لاکھ روپے ،6 تولے سونا اور غیر ملکی کرنسی لے گئے ۔ رخسانہ نامی خاتون سے موبائل مارکیٹ میں دو ڈاکو 50 ہزارروپے اور طلائی انگوٹھی چھین کر لے گئے ۔ چھجوکی کے بیوپاریوں عرفان،عمران اورمدثر سے راجباہ پُل چنڈالہ پر ڈاکو 6لاکھ اسی ہزارروپے اور 3 موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔