محسن کائنات کی آمد سے معاشرہ امن کا گہوارا بن گیا:علما

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)حضورنبی کریم ؐ کودونوں جہانوں کیلئے رحمت بناکر بھیجا گیا،محسن کائنات کی دنیا میں آمد سے جنگ وجدل والا معاشرہ امن وسکون کا گہوارا بن گیا،رحمت العالمین ؐ کی بعثت سے ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے۔

آپ ؐ مخلوق خدا کی ہدایت اوران کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے دعوت وتبلیغ کرتے رہے ،حضورؐ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر ہر انسان اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے ۔ ان خیا لات کا اظہار صاحبزادہ پیر ضیا المصطفی حقانی،مدرس مہتمم قاری محمد اقبال ساقی،قاری سعید احمد ارشدنے مدرسہ انوار القرآن میں محفل میلاد النبی ؐ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ 

 

