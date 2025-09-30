سمبڑیال:بکریاں راستے سے نہ ہٹانے پر فائرنگ ،چرواہا زخمی
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )دوموٹر سائیکل سواروں نے چرواہے کو گولی مار رکر زخمی کردیا ۔سمبڑیال کے علاقہ تھانہ بیگووالہ کے موضع کشن گڑھ میں محمد نیاز روڈ کے ساتھ اپنی بکریاں چروارہا تھا کہ۔۔۔
دونامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے کہا کہ بکریاں ایک طرف کرو ہم نے جلد ی میں گزرنا ہے ،بکریاں تاخیر سے راستے سے ہٹانے پر تکرار کے نتیجہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گولی مارکر چرواہے کو زخمی کردیا جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کردیا گیا ،نامعلوم افرادکے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کردی گئی ۔