گوجرانوالہ چیمبر کے نئے عہدیداروں کا اعلان آ ج ہوگا
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)چیمبر کا سالانہ اجلاس آج ہوگا ، آئندہ سال کی قیادت کا اعلان صدر رانا صدیق خاں کریں گے ۔گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا سالانہ عام اجلاس آج صبح 11:30 پر حاجی مراد علی آڈیٹوریم ہال میں منعقد ہوگا۔
اس موقع پر صدر گوجرانوالہ چیمبر نہ صرف رواں سال کی کارکردگی رپورٹ پیش کریں گے بلکہ الیکشن کمیشن (عامر رحمن، غلام حسین جج اور شیخ آصف مظفر)آئندہ سال 2025-26 کیلئے منتخب ہونے والی نئی قیادت اور عہدیداروں کا باضابطہ اعلان بھی کریں گے ۔ اجلاس میں چیمبر کے سابق اقدامات، جاری منصوبوں اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔صدر رانا محمد صدیق خطاب میں کاروباری برادری کو درپیش مسائل ان کے حل کے لیے چیمبر کی جدوجہد اور گوجرانوالہ کی صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے آئندہ کے اہداف پر روشنی ڈالیں گے ۔ سالانہ اجلاس میں گوجرانوالہ کے معروف صنعتکار، تاجر برادری اور مختلف کاروباری تنظیموں کے نمائندگان بڑی تعداد میں شرکت کریں گے تاکہ مل کر شہر کی معاشی ترقی اور کاروباری استحکام کے لیے نئے اہداف طے کیے جا سکیں۔