حافظ آباد:شاہینوں کی پرواز کے پانچوایں یوم تاسیس کی تقریب
وفاقی چیئرمین شاہین بلدیاتی فیڈریشن اسحاق مسیح کھوکھر کی زیر صدارت شاہینوں کی پرواز کے پانچواں یوم تاسیس کی تقریب کا انعقادکیا گیا چیئرمین اسحاق مسیح نے کہا کہ کلاس فور سے لیکر تمام گریڈ کے ملازمین کو اپنی پرواز کو بلند رکھنا ہو گا۔ اتحاد کا یہ پودا ہمیشہ سر سبز اور جوان رہے گا ۔