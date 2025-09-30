صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:شاہینوں کی پرواز کے پانچوایں یوم تاسیس کی تقریب

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:شاہینوں کی پرواز کے پانچوایں یوم تاسیس کی تقریب

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )وفاقی چیئرمین شاہین بلدیاتی فیڈریشن اسحاق مسیح کھوکھر کی زیر صدارت شاہینوں کی پرواز کے پانچواں یوم تاسیس کی تقریب کا انعقادکیا گیا۔۔۔

وفاقی چیئرمین شاہین بلدیاتی فیڈریشن اسحاق مسیح کھوکھر کی زیر صدارت شاہینوں کی پرواز کے پانچواں یوم تاسیس کی تقریب کا انعقادکیا گیا چیئرمین اسحاق مسیح نے کہا کہ کلاس فور سے لیکر تمام گریڈ کے ملازمین کو اپنی پرواز کو بلند رکھنا ہو گا۔ اتحاد کا یہ پودا ہمیشہ سر سبز اور جوان رہے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے فور منصوبے میں تاخیر،آبی بحران کا خدشہ

دودھ میں نمک،شوگر،ڈیٹرجنٹ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ کا انکشاف،کارروائی کا فیصلہ

دسمبر میں ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ،تیاریاں تیز

وزیربلدیات نے مخدوش عمارتوں کی فہرست طلب کرلی

ناقص ٹیکس کلیکشن سب سے بڑا مالیاتی چیلنج،گورنر

نیشنل گیمز کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس