صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ینگ فیلوز لائنز کلب کے زیر اہتمام سندس فاؤنڈیشن میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا

  • گوجرانوالہ
ینگ فیلوز لائنز کلب کے زیر اہتمام سندس فاؤنڈیشن میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا

گجرات (نامہ نگار )گجرات ینگ فیلوز لائنز کلب کے زیر اہتمام سندس فاؤنڈیشن میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا جس میں ممبران لائنز کلب نے خون کے عطیات د ئیے۔

صدر لائنز کلب سیٹھ علی اصغر، لائن عمر فاروق بٹ، چیئرپرسن شیخ عرفان شفیع، لائن عدنان منظور نے خون کے عطیات سندس فاؤنڈیشن کے حوالے کیے ۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سیٹھ علی اصغر نے کہا کہ گجرات ینگ فیلوز لائنز کلب دکھی انسانیت کی خدمت کیلئے ہمیشہ پیش پیش رہا ہے ،سندس فاؤنڈیشن کے بچوں کیلئے تمام سماجی تنظیموں کو آگے آنا چا ہیے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے فور منصوبے میں تاخیر،آبی بحران کا خدشہ

دودھ میں نمک،شوگر،ڈیٹرجنٹ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ کا انکشاف،کارروائی کا فیصلہ

دسمبر میں ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ،تیاریاں تیز

وزیربلدیات نے مخدوش عمارتوں کی فہرست طلب کرلی

ناقص ٹیکس کلیکشن سب سے بڑا مالیاتی چیلنج،گورنر

نیشنل گیمز کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس