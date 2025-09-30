ینگ فیلوز لائنز کلب کے زیر اہتمام سندس فاؤنڈیشن میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا
گجرات (نامہ نگار )گجرات ینگ فیلوز لائنز کلب کے زیر اہتمام سندس فاؤنڈیشن میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا جس میں ممبران لائنز کلب نے خون کے عطیات د ئیے۔
صدر لائنز کلب سیٹھ علی اصغر، لائن عمر فاروق بٹ، چیئرپرسن شیخ عرفان شفیع، لائن عدنان منظور نے خون کے عطیات سندس فاؤنڈیشن کے حوالے کیے ۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سیٹھ علی اصغر نے کہا کہ گجرات ینگ فیلوز لائنز کلب دکھی انسانیت کی خدمت کیلئے ہمیشہ پیش پیش رہا ہے ،سندس فاؤنڈیشن کے بچوں کیلئے تمام سماجی تنظیموں کو آگے آنا چا ہیے ۔