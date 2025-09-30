ڈسکہ:خواتین کا لج کے با ہر اوباش لڑکوں کے ڈیرے
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈی ایس پی آفس ،تھانہ سٹی ڈسکہ اور اسسٹنٹ کمشنر آفس کے بلمقابل صوبائی وزیر بلدیات کے کیمپ آفس سے ملحقہ گورنمنٹ کالج برائے خواتین کے باہر اوباش لڑکوں کے ڈیرے ،طالبات کو چھیڑنا معمول بن گیا۔۔۔
گورنمنٹ کالج برائے خواتین کے بالکل سامنے ڈی ایس پی آفس ،تھانہ سٹی ڈسکہ ،اور اسسٹنٹ کمشنر آفس واقع ہیں جبکہ کالج کے قریب صوبائی وزیر بلدیات کا کیمپ آفس بھی واقع ہے ، سکیو رٹی ہونے کے باوجود گورنمنٹ کالج برائے خواتین کے سامنے چھٹی کے اوقات میں مختلف کالجز کے طلبا اور اوباش نوجوان ٹولیوں کی شکل میں کھڑے ہو تے ہیں انہیں اگر کوئی دکاندار یا راستہ چلتا شریف شہری راستہ میں کھڑے ہو نے سے منع کر ے تو یہ اوباش گلے پڑ جاتے ہیں، کالج کے باہر طالبات کو چھیڑنا معمول بن چکا ہے ڈسکہ کے باسیوں نے صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق ،کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی ،ڈی سی سیالکوٹ صباء اصغر علی ،ڈی پی او سیالکوٹ ،ڈی ایس پی سرکل ڈسکہ ،اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر اور ایس ایچ او تھانہ سٹی اعتزاز سے مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ کالج برائے خواتین کے باہر چھٹی کے اوقات میں پولیس کی نفری تعینات کی جائے اور ان اوباش نوجوانوں کو پکڑ کر سخت سے سخت سزاد ی جائے ۔