سول ہسپتال ڈسکہ میں سہو لیات کا فقدان ، مریض خوار
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )سول ہسپتال ڈسکہ میں مریض رل گئے ، سانس کی ڈور بحال رکھنے کیلئے آنیوالے مریض ڈاکٹروں کی عدم توجہ اور سہولیات کے فقدان کے باعث خوار ہونے لگے۔
سول ہسپتال ڈسکہ میں ادویات باہر سے منگوائی جانے لگیں ،مریض اوپی ڈی کی پرچی کے حصول کیلئے خوار ہو رہے ہیں، کئی کئی گھنٹے انتظارکے بعد ڈاکٹرتک رسائی ممکن ہوتی ہے ، کوئی پرسان حال نہیں ،سول ہسپتال ڈسکہ میں میں مریضوں کو خوارکرنا معمول بن گیا ،مریض اور لواحقین سارا سارا دن ہسپتال میں رلتے رہتے ہیں، ڈاکٹر ز کو چیک اپ کر انے کیلئے اوپی ڈی پرچی بنوانا ہی جوئے شیرلانے کے مترادف ہے ۔ وزیراعلیٰ کے واضح احکامات کے باوجو د ہسپتال انتظامیہ مریضوں کو مفت ادویات دینے کے بجائے پرچی لکھ کر ہاتھ میں تھما دیتی ہے ، غریب مریض مہنگی دوائیاں بازار سے لینے پرمجبور ہیں، سول ہسپتال ڈسکہ میں موجود مریضوں کو کہناتھا کہ ہم اپنے گھر کی اشیا بیچ کر جان بچانے کیلئے ادویات خریدتے ہیں ،سول ہسپتال کے عملہ اور ڈاکٹروں کا رویہ ہمارے ساتھ تحقیر آمیز ہوتا ہے ،مریضوں نے وزیراعلیٰ سے فوری نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔ رابطہ کرنے پر سول ہسپتال انتظامیہ نے بتایاکہ جو میڈیسن ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں وہ مریضوں کو دے رہے ہیں۔