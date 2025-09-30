صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول ہسپتال ڈسکہ میں سہو لیات کا فقدان ، مریض خوار

  • گوجرانوالہ
سول ہسپتال ڈسکہ میں سہو لیات کا فقدان ، مریض خوار

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )سول ہسپتال ڈسکہ میں مریض رل گئے ، سانس کی ڈور بحال رکھنے کیلئے آنیوالے مریض ڈاکٹروں کی عدم توجہ اور سہولیات کے فقدان کے باعث خوار ہونے لگے۔

سول ہسپتال ڈسکہ میں ادویات باہر سے منگوائی جانے لگیں ،مریض اوپی ڈی کی پرچی کے حصول کیلئے خوار ہو رہے ہیں، کئی کئی گھنٹے انتظارکے بعد ڈاکٹرتک رسائی ممکن ہوتی ہے ، کوئی پرسان حال نہیں ،سول ہسپتال ڈسکہ میں میں مریضوں کو خوارکرنا معمول بن گیا ،مریض اور لواحقین سارا سارا دن ہسپتال میں رلتے رہتے ہیں، ڈاکٹر ز کو چیک اپ کر انے کیلئے اوپی ڈی پرچی بنوانا ہی جوئے شیرلانے کے مترادف ہے ۔ وزیراعلیٰ کے واضح احکامات کے باوجو د ہسپتال انتظامیہ مریضوں کو مفت ادویات دینے کے بجائے پرچی لکھ کر ہاتھ میں تھما دیتی ہے ، غریب مریض مہنگی دوائیاں بازار سے لینے پرمجبور ہیں، سول ہسپتال ڈسکہ میں موجود مریضوں کو کہناتھا کہ ہم اپنے گھر کی اشیا بیچ کر جان بچانے کیلئے ادویات خریدتے ہیں ،سول ہسپتال کے عملہ اور ڈاکٹروں کا رویہ ہمارے ساتھ تحقیر آمیز ہوتا ہے ،مریضوں نے وزیراعلیٰ سے فوری نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔ رابطہ کرنے پر سول ہسپتال انتظامیہ نے بتایاکہ جو میڈیسن ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں وہ مریضوں کو دے رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

47پل پر قائم نجی ٹرانسپورٹ اڈوں کے خلاف مقررہ مدت کے بعد کارروائی کا حکم

انسدادِ پولیو مہم راؤنڈ 13 سے 16 اکتوبر تک مکمل کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر سے سلور میڈل جیتنے والی باکسر عائشہ ممتاز کی ملاقات

ڈپٹی کمشنر میانوالی ،کمشنر افغان مہاجرین کی زیر صدارت اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا

تحصیل کمپلیکس بھیرہ کی جامع مسجد کے توسیعی منصوبے کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس