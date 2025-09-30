صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:منی پٹرول پمپ اور گیس ریفلنگ عروج پر

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ اور نواح میں منی پٹرول پمپ اور گیس ریفلنگ کا خطر ناک کاروبار عروج پر پہنچ گیا ، انتظامیہ کی غفلت کے باعث کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکیں ، شہری سراپا احتجاج بن گئے۔

علی پورچٹھہ اور نواحی قصبات میں منی پٹرول پمپ اور غیر قانونی گیس ریفلنگ یونٹس کھلے عام کام کر رہے ہیں۔ علی پور چٹھہ کے محلہ چراغ آباد، ریلوے روڈ، گوجرانوالہ روڈ، قادر آباد روڈ، محلہ اسلام آباد، محلہ حیدر آباد اور غفاری چوک سمیت مختلف مقامات پر یہ مہلک کاروبار جاری ہے ۔ اسی طرح رسول نگر، جامکے چٹھہ، ورپال، کیلاسکے اور دیگر قصبات بھی غیر قانونی دھندے کی لپیٹ میں ہیں۔یاد رہے کہ گزشتہ دنوں نوئیں والا چٹھہ میں منی پٹرول پمپ پر آتشزدگی کے باعث 12 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں جبکہ اس سے قبل بھی اسی نوعیت کے کئی سانحے رونما ہو چکے ہیں ،حادثات نے متعدد خاندانوں کو سوگوار کر دیا لیکن انتظامیہ تا حال صرف رسمی کارروائی تک محدود ہے ۔متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پیارے مکروہ دھندے کی نذر ہوگئے لیکن آج تک کسی بڑے ملزم کو سزا نہیں ملی، اگر بروقت روک تھام ہوتی تو شاید گھر اجڑنے سے بچ جاتے ۔شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کاغذی کارروائی کے بجائے حقیقی اقدامات کرے ، محض چھاپے مارنے اور معمولی جرمانوں سے سنگین مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 

 

