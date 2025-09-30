سوہدرہ :سیلابی پانی کی مکمل نکاسی نہ ہو نے پر متاثرین کا احتجاج
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سوہدرہ کے علاقہ محلہ شکور گڑھا کے مکینوں نے سیلابی پانی کی مکمل نکاسی نہ ہونے اور بجلی کے بلوں کو معاف نہ کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار آفس کے باہر احتجاج کیا۔۔۔
اور ارباب اختیار سے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بل معاف جبکہ علاقہ سے سیلابی پانی نکالا جائے ۔تفصیلات کے مطابق سوہدرہ کے رہائشیوں نے بجلی کے بل ہاتھوں میں اٹھائے احتجاج کیا کہ ان کے علاقہ میں بھی سیلاب آیا اور کئی دنوں تک وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے تاحال انکے مکانوں کے اردگرد سیلابی پانی کھڑا ہے جسے نہیں نکالا جا سکا وزیراعظم شہباز شریف کے سیلاب متاثرین کے بجلی کے بل معافی کے اعلان کے باوجود ہمیں سیلاب متاثرین میں شامل نہ کیا گیا اور ہمارے بل بھی معاف نہیں کئے گئے ہیں۔ احتجاج میں شریک مرد و خواتین نے بجلی کے بل ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے ان کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی کھڑا ہونے سے مکھی اور مچھر افزائش پا رہے ہیں جس سے ڈینگی سمیت دیگر بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ گندے اور بدبودار پانی کی نکاسی کا بندوبست کیا جائے اور بجلی کے بل بھی معاف کئے جائیں۔