گیپکو ہائوسنگ فا ئو نڈیشن کے متاثرین کا احتجاج اور دھرنا
گوجرانوالہ( نیوز رپورٹر )گیپکو ایمپلائز ہائوسنگ فا ئو نڈیشن کے متاثرین کا گیپکوہیڈ کوارٹر زکے باہر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا ۔۔۔
گیپکو ایمپلائز ہائوسنگ فا ئونڈیشن کے متاثرین نے 15سال سے پلاٹوں کی الاٹمنٹ نہ ہونے پر گیپکو آفس کے باہر شدید احتجاج کیا جس کی قیادت غلام مرتضیٰ بھٹی نے کی ، مقررین کا کہنا تھا کہ پلاٹوں کی الاٹمنٹ سے متعلق متعددباردرخواستیں دی گئیں مگر تاحال کوئی شنوائی ہوئی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی جواب دیا جارہا ،متاثرین کو منصوبے سے متعلق مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی جارہیں، گیف کی جانب سے آر ٹی آئی کمیشن کو یہ کہنا کہ ممبران براہ راست GEHF سے معلومات حاصل کریں سراسر گمراہ کن ہے کیونکہ باقاعدہ ایک سال سے درخواستیں جمع کر انے کے باوجود انتظامیہ انہیں مسلسل نظرانداز کر رہی ہے ۔ممبران نے کہا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی زمین کی قیمت کے طور پر جمع کر ا چکے ہیں، اس لیے انہیں شفافیت اور احتساب کا پورا حق حاصل ہے ۔ انتظامیہ کی یہ روش شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے اور معاملے کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے ۔اگر GEHFنے ہمارے جائز مطالبات پورے نہ کیے تو ہم مزید احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے ۔