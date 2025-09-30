صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ معاشرے کی فکری و اخلاقی بنیاد کے معمار:عفت سجاد

  • گوجرانوالہ
گوجرانولہ( نیوز رپورٹر )صدر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ویمن ونگ جماعت اسلامی پاکستان ومرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل عفت سجادنے کہا ہے کہ اساتذہ کرام کسی بھی معاشرے کی فکری و اخلاقی بنیادوں کے معمار ہوتے ہیں۔۔۔

، ان کی محنت، رہنمائی اور کردار قوموں کی تعمیر و ترقی میں سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے ، اساتذہ علم کی شمعیں جلاتے ہیں اور جہالت کے اندھیروں کو علم و ہنر کی روشنی سے منور کرتے ہیں، کنونشن کے سلوگن معمار جہاں تو ہے میں اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے ٹیچر از لیڈر کا سلوگن دیتے ہوئے کہا کہ معرفت رب انسانوں کی تعمیر کا طریقہ تلاوت آیات،اگر استاد کے پاس خدائی علم ہے تو وہ میتھ اور بائیو کا ٹیچر معرفت رب سکھا سکتا ہے ،ان خیالات کا اظہارانہوں نے ٹیچرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پرنائب ناظمہ صوبہ حلقہ وسطی پنجاب راشدہ شاہین، نائب ناظمہ رابعہ خالد،پریزیڈنٹ ہائر ایجوکیشن ٹیچرز ایسوسی ایشن پاکستان کوثر خالد،ناظمہ ضلع گوجرانوالہ ناذیہ عبدالستار و دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔

 

