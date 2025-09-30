گجرات :کھانے پینے کے مراکز اور ڈیری یونٹس کو جرمانے
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے کھانے پینے کے مراکز اور ڈیری یونٹس کا معائنہ کیا۔ اس دوران کٹھالہ میں قائم نجی مارکی کو ناقص صفائی، غیر معیاری انتظامات اور۔۔۔
ایکسپائر کھانے پینے کی اشیا استعمال کرنے پر 20 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ پکوان سینٹر غازی چک گجرات کو صفائی کے ناقص انتظامات اور ایکسپائر کھانے پینے کی اشیا کے استعمال پر 15 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ شادیوال روڈ پر قائم نجی ڈیری شاپ کو غیر معیاری دودھ فراہم کرنے پر 15 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ ہریہ والہ چوک میں قائم بیکری کو خلاف ورزی کرنے پر 15 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ مزید براں جی ٹی روڈ بائی پاس پر واقع فوڈ پوائنٹ کو صفائی کے ناقص انتظامات اور غیر معیاری کھانے بنانے کے طریقہ کار پر عمل نہ کرنے پر 10 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔