پولیو کے خاتمہ کیلئے مشترکہ جد و جہد کرنا ہو گی:عبد الرزاق
حافظ آباد(نامہ نگار، نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں5روزہ انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر سے شروع ہو گی جس میں پانچ سال تک کی عمر کے ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائینگے۔۔۔
بچوں کو خطرناک مرض سے بچانے کیلئے والدین حفاظتی قطرے ضرور پلائیں ۔مقامی علما کرام،اساتذہ،تاجر رہنما ،میڈیا کے نمائندے اور سول سوسائٹی کے دیگر سر کردہ افراد کم عمر بچوں کو بیماری سے بچانے اور پاکستان سے پولیو کے خاتمہ کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے بچے پولیو جیسی خطرناک بیماری اور عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رہ سکیں ۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار انسداد پولیو مہم کے سلسلہ میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فرجاد بٹ،ڈی ایچ او ڈاکٹر فائق علی تارڑ ،ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ،سی ای او ایجوکیشن،مقامی علما کرام سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسر اجلاس میں شریک تھے ۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پولیو کے خاتمہ کے لیے نہ صرف محکمہ صحت بلکہ تمام سرکاری محکموں کے افسران کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے مشترکہ جد و جہد کرنا ہو گی ۔ ڈی ایچ او داکٹر فائق علی تارڑ نے بتایا کہ محکموں صحت کی جانب سے انسداد پولیو مہم کے لیے تیاریاں اور انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ۔بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے والی ٹیموں کی ٹریننگ مکمل کر لی گئی ہے ۔