ادویات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ:سٹور مالکان بلیک میں فروخت کرنے لگے
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ میں انسانی جانوں کو بچانے والی بیشتر ادویات ایک بار پھر مہنگی ہوگئیں ، میڈیکل سٹور مالکان نے خودساختہ طور پر بعض ادویات کو بلیک میں فروخت کرنا شروع کردیا۔۔
،مختلف کمپنیوں کی انسولین ،دل،جگر ،گردے ،آنتوں ،گلے سمیت دیگر اینٹی بائیوٹک ادویات کے ریٹ بڑھاد ئیے گئے ، ناجائز منافع خور مافیا نے انسان جان بچانے والی بیشتر ادویات اور انجکشنز کا بحران پیدا کردیا جبکہ مریض ادویات کے حصول کیلئے خوار ہونے لگے ہیں اس کے علاوہ بیشترادویات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کردیا گیا ہے انسانی جسم کو طاقت ،پٹھوں کو مضبوط کرنے ، بلڈ پریشر ،بخار ، پیٹ کے درد،سینے کی جلن ،دل ،جگر ،معدہ اور دیگر بیماریوں کی ادویات نہ ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، سرکاری ہسپتالوں میں بھی ادویات کا فقدان ہے ، ہسپتالوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد مریض عام اور سنگین امراض کے علاج کی ادویات سے بھی محروم ہو رہے ہیں ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جان بچانیوالی ادویات سمیت مختلف امراض میں استعمال ہونیوالی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے محض پیسہ بنانے کیلئے قوانین اور اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں ۔