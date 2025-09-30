ڈسکہ کیلئے وزیراعلیٰ کا9ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج،30کلو میٹر سیوریج لائن بھی شامل
ڈسکہ (نامہ نگار ،نما ئندہ دنیا )صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ڈسکہ کے 9 ارب روپے کے خصوصی ترقیاتی پیکیج کے فیز ون پر کام شروع کیا جا رہا ہے۔۔۔
جس کے تحت6ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈرز اگلے ماہ جاری کر د ئیے جائیں گے اور2ماہ کی ضروری کارروائی کے بعد ان منصوبوں پر کام کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا ۔ ڈسکہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیراعلیٰ کے خصوصی ترقیاتی پیکج کے تحت چھانگا میں نیا ڈسپوزل سٹیشن بنایا جائے گا جبکہ سٹیڈیم روڈ کے ڈسپوزل سٹیشن کو بھی شفٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ڈسکہ کے دیگر دو ڈسپوزل سٹیشنز کی صلاحیت کو دو گنا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 30 کلومیٹر کی نئی مین سیوریج پائپ لائن بچھائی جائیگی جو تمام ڈسپوزل سٹیشنز کو منسلک کرے گی جس میں ایسے سیوریج پائپ استعمال ہوں گے جن کی لائف ایک صدی سے زیادہ ہوگی اور جن پر پلاسٹک لائننگ بھی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سیوریج کے نئے نظام سے ڈسکہ کے نشیبی علاقوں میں پانی اکٹھا ہونے کے مسائل مستقل بنیادوں پر حل ہو جائیں گے ۔