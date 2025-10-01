صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :امانت میں خیانت پر ایک شخص کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )امانت میں خیانت پر ایک شخص کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ محلہ فیصل کالونی کے رہائشی بلال سے محلہ راجپوتاں کے علی رضا نے عزیزواقارب کے پاس جانے کیلئے کار لی۔۔۔

 دو تین دن بعد واپسی کا مطالبہ کیا تو وعدہ کرتا رہا بعد ازاں علی رضا نے کار 37لاکھ50ہزار روپے میں خرید کی اور8لاکھ روپے موقع پر د ئیے ،باقی رقم29لاکھ50ہزار پندرہ دن بعد دینے کا کہا لیکن10ماہ گزرنے پر کار واپس کی اور نہ ہی باقی رقم ادا کی۔ پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

