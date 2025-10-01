صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )تھانہ ڈنگہ پولیس کی ناجائز اسلحہ برداروں کیخلاف کارروائی،6 افراد کو گرفتار کرکے 6 پستول برآمد کرلئے۔ ایس ایچ او نے پولیس ٹیم کے ساتھ کارروائی کی ، ملزموں میں اسامہ شہزاد ،محمد اعظم ،محمد فرحان ، حسن رضا ،محمد نثار اور انیس شامل ہیں۔

