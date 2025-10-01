صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایجوکیشن بورڈ آفس کے سکیورٹی آفیسر سے گالم گلوچ،3 افراد پر مقدمہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)تھانہ سول لائن پولیس نے گوجرانوالہ ایجوکیشن بورڈ آفس کے سکیورٹی آفیسر سے گالم گلوچ اور بدتمیزی کرنیوالے 3 افرادکیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 تھانہ سول لائن پولیس کو گوجرانوالہ ایجوکیشن بورڈ آفس کے سکیورٹی آفیسر محمد طارق نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ مین گیٹ پر سکیورٹی گارڈ ز نے احمد ذوالفقار،غلام دستگیر اور جاوید کو روکا تو انہوں نے گالم گلوچ اور بدتمیزی کی، جنہوں نے زبردستی مین بلڈنگ میں جاکر کنٹرولر امتحانات کیساتھ بھی بدتمیزی کی ،ان افراد کو واپسی پر مین گیٹ پر روک لیا گیا۔

 

