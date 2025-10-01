صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:خاتون زیورات اورفون لیکر رفو چکر، ایک گھر جاتے لاپتہ

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ میں شادی شدہ خاتون گھر سے طلائی زیورات اور موبائل فون سمیت غائب ہو گئی۔

 باغ بیریاں میں میکے آئی خاتون گھر واپس جاتے لاپتہ ہو گئی ۔بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ کے محلہ چاہ ورناں والا کے رہائشی اویس علی کی اہلیہ27 سالہ (م) گھر سے طلائی زیورات اور موبائل فون سمیت لاپتہ ہو گئی جبکہ باغ بیریاں میں میکے آئی خاتون (ش)گھر واپس جاتے راستے میں لاپتہ ہو گئی، تھانہ لدھیوالہ پولیس نے دونوں خواتین کے اغوا کے مقدمات درج کر لئے ۔ 

 

