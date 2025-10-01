صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ:گھروں میں ڈاکے چوریاں، سڑکوں پرلوٹ مار

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی)لدھیوالہ اور نواح میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہری طلائی زیورات ،موٹر سائیکلوں، موبائل فون اور رقم سے محروم ہوگئے۔

لدھیوالہ سٹی کے محلہ حسنین سٹی میں دو ڈاکوؤں نے دن دہاڑے چھت کے ذریعے حاجی ارشد کے گھر داخل ہو کر گھر میں موجود خواتین کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے کے 2تولے طلائی زیورات اور 45 ہزار روپے لوٹ کر لے گئے ۔ شیرا کوٹ کے قریب 3 ڈاکوؤں نے راہگیر حافظ ابو سفیان کو گن پوائنٹ پر روک کر موبائل فون اور رقم چھین لی، منڈیالہ میر شکاراں کے قریب 3 ڈاکوؤں نے اقبال کو روک کر موبائل فون اور رقم لوٹ لی، بکھڑیوالی میں دو ڈاکوؤں نے احسان سے رقم اور موبائل فون چھین لیا، تھانہ لدھیوالہ سٹی کے محلہ چاہ بیر والا کا رہائشی رشید اہلخانہ کے ہمراہ فوتگی پر گیا ہوا تھا کہ چوروں نے گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کے 6تولے طلا ئی زیورات ،30 تولے چاندی لے گئے ۔ محلہ اسلام ٹاؤن کے رہائشی امجد کے گھر سے طلائی ٹاپس، موبائل فون اور52 ہزار روپے چور لے گئے ، لدھیوالہ میں حافظ آباد روڈ پر کھڑی آفاق احمد کا بغیر نمبر موٹر سائیکل رکشہ چوری ہو گیا ، لدھیوالہ میں میڈیکل سٹور کے باہر سے رضوان محلہ شکور والا سے اشرف اور بکھڑیوالی سے عثمان کی موٹر سائیکلیں چوری ہو گئیں۔

 

