کامونکے :رقم کا تنازع ، نوجوان کی فائرنگ ، خاتون شدید زخمی
کامونکے (نامہ نگار )نوجوان نے فائرنگ کرکے خاتون کو شدید زخمی کردیا۔بتایا گیا ہے کہ رقم کے تنازع پر گزشتہ روز پاک ٹاؤن کے ابوبکر کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ملزم سبطین نے فائرنگ کرکے اُسکی بہن کو شدید زخمی کردیا۔صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔
